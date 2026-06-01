AI और सिरी अपग्रेड के कारण नए ऐपल टीवी और होमपॉड मिनी की लाॅन्चिंग में हो रही देरी 

तेज चिप्स और सिरी रिमोट में बदलाव

इन दोनों ही डिवाइसेस को अब ज्यादा तेज चिप मिलेंगे। ऐपल टीवी में पुराने A15 बायोनिक चिप की जगह एक नया पावरफुल चिप लगाया जाएगा, वहीं होमपॉड मिनी में भी पुराने प्रोसेसर को हटाकर एक आधुनिक प्रोसेसर दिया जाएगा।

सिरी रिमोट में कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके डिजाइन में कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया जाएगा।

कुल मिलाकर, कंपनी अपने पुराने और जाने-पहचाने लुक को बरकरार रख रहा है, लेकिन अब उसका फोकस बेहतर परफॉरमेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर है, ताकि आपके घर के टेक डिवाइसेस ज्यादा स्मार्ट बन सकें।