ऐपल इस साल शुरू कर सकती है अपने AI चिप का उत्पादन
क्या है खबर?
ऐपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए इस साल से अपने AI सर्वर चिप्स का उत्पादन शुरू कर सकती है। खबर है कि कंपनी अपने पहले AI सर्वर चिप्स को बड़े स्तर पर बनाने की तैयारी कर रही है। यह कदम ऐपल की AI सर्विस को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करेगा। इससे कंपनी AI फीचर्स को बेहतर तरीके से विकसित करने, तेजी से चलाने और यूजर्स तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम होगी।
चिप्स
इन-हाउस AI सर्वर चिप्स पर काम तेज
मशहूर ऐपल एनालिस्ट मिंग-ची कुओ के मुताबिक, ऐपल के खुद डिजाइन किए गए AI सर्वर प्रोसेसर अब बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इन चिप्स का प्रोडक्शन 2026 के दूसरे हिस्से में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। कुओ के अनुसार, ये चिप्स अब केवल लैब टेस्ट तक सीमित नहीं हैं। कंपनी इन्हें वास्तविक दुनिया में बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने की दिशा में आगे बढ़ा रही है।
डाटा सेंटर
डाटा सेंटर के लिए बनाए जा रहे खास चिप्स
ऐपल के ये नए AI चिप्स मोबाइल फोन या लैपटॉप के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं। इन्हें खास तौर पर बड़े डाटा सेंटर में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ऐसे चिप्स का उपयोग बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने, भाषा समझने, इमेज पहचानने और चैटबॉट जैसे सिस्टम चलाने में होता है। ये पारंपरिक प्रोसेसर से अलग होते हैं और एक साथ बहुत तेज और भारी गणनाएं करने में सक्षम होते हैं।
कंट्रोल
पूरे AI सिस्टम पर कंट्रोल चाहती है ऐपल
ऐपल की योजना केवल AI चिप्स बनाने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने खुद के डाटा सेंटर भी बनाने और चलाने की तैयारी कर रही है। इससे ऐपल को एनवीडिया या अन्य क्लाउड प्रोवाइडर्स पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, डाटा की सुरक्षा और यूजर प्राइवेसी पर कंपनी का पूरा नियंत्रण रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर ऐपल गूगल जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी भी जारी रख सकती है।