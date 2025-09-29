आईफोन 17 के बाद ऐपल M5 चिप वाला मैकबुक प्रो जल्द कर सकती है लॉन्च
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी ऐपल आईफोन 17 सीरीज के बाद कई नए डिवाइस लॉन्च करने की तैयारी में है। कंपनी इन दिनों नए मैक डिवाइस पर काम कर रही है और जल्द ही M5 प्रोसेसर से लैस पहला मैकबुक प्रो लॉन्च कर सकती है। आंतरिक रूप से J714 और J716 नामित नए मैकबुक प्रो मॉडल बड़े पैमाने पर उत्पादन के करीब हैं। इसके साथ नए मैकबुक एयर और 2 बाहरी डिस्प्ले भी विकास के अंतिम चरण में हैं।
प्रदर्शन
M5 चिप और प्रदर्शन
नए मैकबुक में M5 चिप का इस्तेमाल ऐपल के सिलिकॉन सफर में अगली बड़ी छलांग माना जा रहा है। कंपनी 2020 से लगातार इंटेल प्रोसेसर से दूरी बना रही है। M5 चिप से मैक की गति और दक्षता में सुधार होगा। यह चिप ऐपल के मैक लाइन-अप को इंटेल, AMD और क्वालकॉम आधारित विंडोज लैपटॉप के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगी। प्रदर्शन में सुधार से यूजर्स को तेज और बेहतर अनुभव मिलेगा।
बदलाव
AI और सिरी में बदलाव
ऐपल इस साल अपने AI प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। सिरी का नया वर्जन, जिसे प्रोजेक्ट लिनवुड कहा जाता है, मार्च, 2026 तक आ सकता है। नए वॉयस असिस्टेंट में वेब सर्च, डिवाइस की जानकारी का उपयोग और पूरी तरह से आवाज से आईफोन नियंत्रित करने की सुविधा होगी। कर्मचारियों को आंतरिक चैटबॉट ऐप वेरिटास के जरिए परीक्षण का अवसर मिला है, लेकिन इसे अभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया जाएगा।
अन्य
अन्य उपकरण
ऐपल अगले साल कई नए उपकरण लॉन्च करने वाली है, जिनमें आईफोन 17e, अपडेटेड आईपैड प्रो और आईपैड एयर और नया बेस आईपैड शामिल हैं। नए आईफोन 17 प्रो के डेमो यूनिट्स में खरोंच देखी गई, जिससे टिकाऊपन पर सवाल उठे। ऐपल ने कहा कि ये निशान गंभीर डिजाइन दोष नहीं हैं और स्टोर्स में लगे मैगसेफ चार्जिंग स्टैंड के कारण आए हैं। कर्मचारियों को डेमो यूनिट्स साफ करने के निर्देश दिए गए हैं।