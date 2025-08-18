ऐपल अगले साल टाल सकती है आईफोन 18 का लॉन्च, आईफोन 17 अगले महीने होगा पेश

ऐपल अगले महीने अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस लाइनअप में कई नए मॉडल शामिल होंगे, जिनमें आईफोन 17 एयर भी है, जिसे अब तक का सबसे पतला और हल्का आईफोन बताया जा रहा है। लॉन्च से पहले ही कंपनी की अगली योजनाओं को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ गई हैं। इनमें दावा किया गया है कि ऐपल अगले साल आईफोन 18 सीरीज की टाइमलाइन में बड़ा बदलाव कर सकती है।

लॉन्च आईफोन 18 का लॉन्च टला रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 18 का बेसिक मॉडल 2026 में लॉन्च नहीं होगा। ऐपल इसे बंद नहीं कर रही है, बल्कि इसकी लॉन्चिंग को टाल रही है। बताया जा रहा है कि आईफोन 18 को 2027 की शुरुआत में पेश किया जाएगा, और इसे ऐपल के पहले फोल्डेबल आईफोन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यह रणनीति कंपनी की बिक्री को बढ़ाने में मदद करेगी।

टाइमलाइन बाकी मॉडल समय पर आएंगे आईफोन 18 एयर, आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स के लॉन्च में बदलाव की संभावना नहीं है। ये मॉडल 2026 में तय समय पर लॉन्च किए जा सकते हैं। वहीं, आईफोन 17e को भी अपने नियमित शेड्यूल पर ही पेश किया जाएगा। विश्लेषकों का कहना है कि ऐपल चाहता है कि बेसिक आईफोन 18 को अलग से पेश करके उसे अधिक महत्व मिले और उसकी पहचान नई कैटेगरी के साथ मजबूत हो।