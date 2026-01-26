ऐपल फरवरी में लॉन्च कर सकती है जेमिनी AI के फीचर्स वाली सिरी असिस्टेंट

ऐपल फरवरी महीने में अपने वॉइस असिस्टेंट सिरी का नया वर्जन लॉन्च कर सकती है। ब्लूमबर्ग के तकनीकी विश्लेषक मार्क गुरमन के अनुसार, यह सिरी गूगल के जेमिनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल पर आधारित होगा। इसे ऐपल और गूगल के बीच हाल ही में हुई AI साझेदारी का पहला बड़ा नतीजा माना जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि फरवरी के दूसरे हिस्से में यह अपडेट आ सकता है, जिससे सिरी पहले से ज्यादा समझदार, तेज और उपयोगी बन जाएगी।

सुविधाएं जेमिनी AI से सिरी को मिलेंगी कई नई सुविधाएं इस नए अपडेट में सिरी गूगल के जेमिनी AI मॉडल का उपयोग करेगी। इससे सिरी यूजर्स के व्यक्तिगत डाटा और स्क्रीन पर दिख रहे कंटेंट को बेहतर तरीके से समझ सकेगी। यही वह सुविधा है जिसका वादा ऐपल ने जून, 2024 में किया था। इस बदलाव के बाद सिरी सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ऐप्स के अंदर काम करने, जानकारी जोड़ने और रोजमर्रा के कई काम आसान तरीके से पूरे करने में मदद करेगी।

सिरी अब ChatGPT जैसी बातचीत कर सकेगी सिरी रिपोर्ट के अनुसार, नया सिरी वर्जन पहले से ज्यादा बातचीत करने वाला होगा, ठीक ChatGPT जैसे अन्य AI चैटबॉट्स की तरह। यूजर्स अब सिरी से लगातार सवाल पूछ सकेंगे और उसे ज्यादा साफ निर्देश दे पाएंगे। यह भी बताया जा रहा है कि यह सिरी सीधे गूगल के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर सकती है। यह अपडेट उस बड़े AI बदलाव से पहले आएगा, जिसे ऐपल जून में वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में पेश करने की तैयारी कर रहा है।

Advertisement