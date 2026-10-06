ऐपल लॉन्च कर सकती है OLED आईपैड मिनी, मैकबुक और कई नए गैजेट्स

इन बड़े लॉन्च के अलावा कुछ अफवाहों की मानें तो कंपनी और भी कई गैजेट्स उतार सकती है। इनमें एक नया होमपॉड मिनी, अपडेटेड ऐपल टीवी 4K और एक होम हब भी शामिल हो सकता है।

ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी संकेत दिया है कि ये सभी डिवाइस लगभग एक ही समय पर लॉन्च हो सकते हैं। ऐपल के शौकीनों के लिए यह महीना वाकई देखने लायक होगा।