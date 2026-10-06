ऐपल लॉन्च कर सकती है OLED आईपैड मिनी, मैकबुक और कई नए गैजेट्स
टेक्नोलॉजी
ऐपल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कुछ शानदार नए गैजेट्स पेश कर सकती है। इनमें OLED डिस्प्ले वाला अपग्रेडेड आईपैड मिनी, लैंडस्केप मोड में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया फ्रंट-फेसिंग कैमरा और नए मैकबुक शामिल हैं।
इससे पहले फोल्डेबल आईफोन डुओ और आईफोन 18 प्रो के ऐलान हो चुके हैं। इस तरह कंपनी फैंस के लिए अक्टूबर का महीना काफी रोमांचक रहने वाला है।
इन डिवाइसों के आने के भी संकेत
इन बड़े लॉन्च के अलावा कुछ अफवाहों की मानें तो कंपनी और भी कई गैजेट्स उतार सकती है। इनमें एक नया होमपॉड मिनी, अपडेटेड ऐपल टीवी 4K और एक होम हब भी शामिल हो सकता है।
ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन ने भी संकेत दिया है कि ये सभी डिवाइस लगभग एक ही समय पर लॉन्च हो सकते हैं। ऐपल के शौकीनों के लिए यह महीना वाकई देखने लायक होगा।