ऐपल ने iOS 27 में सिरी को किया मुश्किल कामों के लिए अपडेट
ऐपल ने हाल ही में iOS 27 जारी किया है और अब सिरी नए आईफोन पर एक अलग ऐप के तौर पर मौजूद है। आईक्लाउड सिंकिंग के कारण आप सिरी के साथ अपनी पुरानी बातचीत को सभी डिवाइस पर आसानी से देख सकते हैं।
यह अपडेट सिरी को और भी मुश्किल काम करने की सुविधा देता है, जैसे ईमेल का ड्राफ्ट बनाना, प्लेलिस्ट में कोई गाना जोड़ना और जिस ऐप में आप हैं उसे छोड़े बिना ही एक साथ कई तस्वीरें एडिट और शेयर करना।
सिरी में अब पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की सुविधा
सिरी को अब पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की सुविधा मिली है, जिससे यह आपके पूछने पर मैसेज, ईमेल या तस्वीरों से तुरंत जानकारी निकाल सकती है।
कैमरा ऐप में विजुअल इंटेलिजेंस की सुविधा भी दी गई है, जिससे आप किसी खाने की प्लेट पर कैमरा करके उसकी पोषण संबंधी जानकारी पूछ सकते हैं या किसी बिल को स्कैन करके सिरी से उसे बांटने के लिए कह सकते हैं। फिलहाल, यह सुविधा केवल अंग्रेजी भाषा में है और नियामक प्रतिबंधों के चलते यूरोपियन यूनियन या चीन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐपल ने बताया है कि जल्द ही इसमें और भी भाषाएं जोड़ी जाएंगी।