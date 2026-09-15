ऐपल ने iOS 27 में सिरी को किया मुश्किल कामों के लिए अपडेट

सिरी को अब पर्सनल कॉन्टेक्स्ट की सुविधा मिली है, जिससे यह आपके पूछने पर मैसेज, ईमेल या तस्वीरों से तुरंत जानकारी निकाल सकती है।

कैमरा ऐप में विजुअल इंटेलिजेंस की सुविधा भी दी गई है, जिससे आप किसी खाने की प्लेट पर कैमरा करके उसकी पोषण संबंधी जानकारी पूछ सकते हैं या किसी बिल को स्कैन करके सिरी से उसे बांटने के लिए कह सकते हैं। फिलहाल, यह सुविधा केवल अंग्रेजी भाषा में है और नियामक प्रतिबंधों के चलते यूरोपियन यूनियन या चीन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐपल ने बताया है कि जल्द ही इसमें और भी भाषाएं जोड़ी जाएंगी।