ऐपल आईफोन 18 प्रो कौन से बड़े अपग्रेड के साथ हो सकता है लॉन्च?

टेक दिग्गज कंपनी ऐपल इस साल अपने आईफोन 18 सीरीज को लॉन्च करने वाली है। इस बीच आईफोन 18 प्रो मॉडल के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन को लेकर ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई है। भले ही आईफोन 17 प्रो अभी बाजार में आया है, लेकिन अगली पीढ़ी के फोन को लेकर लीक्स सामने आने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐपल बड़े डिजाइन और हार्डवेयर बदलावों की तैयारी कर रहा है, जिससे यूजर्स को बिल्कुल नया अनुभव मिल सकता है।

डिस्प्ले डिस्प्ले और फेस ID में बदलाव संभव आईफोन 18 प्रो में डिस्प्ले से जुड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लीक्स के अनुसार ऐपल अंडर-स्क्रीन फेस ID टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाला कटआउट काफी छोटा हो जाएगा। बताया जा रहा है कि फेस ID के कई सेंसर डिस्प्ले के नीचे होंगे। वहीं सेल्फी कैमरा छोटे छेद के रूप में दिख सकता है, जिससे स्क्रीन ज्यादा साफ और बिना रुकावट वाली लगेगी।

कैमरा कैमरा और परफॉर्मेंस पर खास फोकस कैमरे के मामले में भी आईफोन 18 प्रो में बड़ा अपग्रेड मिल सकता है। रिपोर्ट्स में वेरिएबल अपर्चर कैमरा सिस्टम की बात कही जा रही है, जिससे कम रोशनी में फोटो और बेहतर होंगी। परफॉर्मेंस के लिए नया A20 प्रो चिप आने की चर्चा है। यह चिप ज्यादा तेज स्पीड और बेहतर बैटरी एफिशिएंसी दे सकती है। इससे गेमिंग, वीडियो और रोजमर्रा के इस्तेमाल में साफ फर्क महसूस हो सकता है।

