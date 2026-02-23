AI वियरेबल्स पर काम कर रही है ऐपल, विजुअल इंटेलिजेंस से होंगे संचालित

ऐपल इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स वाले पहनने योग्य डिवाइस पर तेजी से काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी कैमरे वाले नए एयरपॉड्स मॉडल और एक खास AI पेंडेंट तैयार कर रही है, जिसे गले में आसानी से पहना जा सकेगा। कहा जा रहा है कि इन डिवाइस में सेंसर और कैमरे लगे होंगे, जो यूजर के आसपास की चीजों को समझकर तुरंत जवाब दे सकेंगे और रोजमर्रा के कामों में स्मार्ट तरीके से मदद करेंगे।

मॉडल खुद का विजुअल AI मॉडल करेगा पावर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल इन वियरेबल्स के लिए अपना खुद का विजुअल AI मॉडल तैयार कर रही है। इससे डिवाइस यूजर के वातावरण को देखकर समझ सकेंगे कि सामने क्या है और उसी हिसाब से सटीक जानकारी देंगे। पहले आईफोन 16 प्रो सीरीज में विजुअल इंटेलिजेंस फीचर पेश किया गया था, जो अभी ChatGPT की मल्टीमॉडल तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन भविष्य में ऐपल इसे अपने सिस्टम से पूरी तरह बदल सकता है।

डिवाइस AI पेंडेंट और स्मार्ट ग्लास में क्या होगा खास? ऐपल का AI पेंडेंट शरीर या गर्दन पर आराम से पहना जाएगा और यह हर समय सक्रिय रह सकता है। इसमें कंप्यूटर विजन कैमरे और कई एडवांस सेंसर हो सकते हैं, जो आसपास की गतिविधियों को समझेंगे। यह यूजर की प्लेट में रखे खाने जैसी चीजों की पहचान कर सकेगा और दूसरे सवालों का भी जवाब देगा। AI स्मार्ट ग्लास भी तैयार बन रहे हैं, जो आईफोन के साथ मिलकर काम करेंगे और हल्के, पतले और आधुनिक डिजाइन में आएंगे।

