भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज की कीमत

ऐपल आईफोन डुओ और आईफोन 18 प्रो सीरीज की भारत में कितनी है कीमत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:27 am Sep 10, 202612:27 am

क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज और फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इस बार कंपनी ने अपने प्रीमियम मॉडल्स को पिछले साल के मुकाबले काफी महंगा रखा है। भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1.64 लाख रुपये और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, नया फोल्डेबल आईफोन डुओ 2.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आया है।