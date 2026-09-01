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ऐपल आईफोन डुओ और आईफोन 18 प्रो सीरीज की भारत में कितनी है कीमत?
भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज की कीमत

ऐपल आईफोन डुओ और आईफोन 18 प्रो सीरीज की भारत में कितनी है कीमत?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Sep 10, 2026
12:27 am
क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में आईफोन 18 प्रो सीरीज और फोल्डेबल आईफोन डुओ की कीमतों का ऐलान कर दिया है। इस बार कंपनी ने अपने प्रीमियम मॉडल्स को पिछले साल के मुकाबले काफी महंगा रखा है। भारत में आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत 1.64 लाख रुपये और आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.79 लाख रुपये रखी गई है। वहीं, नया फोल्डेबल आईफोन डुओ 2.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ आया है।

आईफोन 18 प्रो

आईफोन 18 प्रो की कीमत

आईफोन 18 प्रो को चार स्टोरेज विकल्पों में पेश किया गया है।

इसके 256GB मॉडल की कीमत 1.64 लाख रुपये है। 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 1.89 लाख रुपये खर्च करने होंगे। 1TB मॉडल की कीमत 2.39 लाख रुपये रखी गई है, जबकि 2TB स्टोरेज वाला मॉडल 3.14 लाख रुपये में मिलेगा।

पिछले साल आईफोन 17 प्रो की शुरुआती कीमत 1.34 लाख रुपये थी, यानी नया मॉडल काफी महंगा हुआ है।

18 प्रो मैक्स

आईफोन 18 प्रो मैक्स की कीमत

आईफोन 18 प्रो मैक्स भी चार स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध होगा।

इसके 256GB मॉडल की कीमत 1.79 लाख रुपये रखी गई है। 512GB वेरिएंट 2.04 लाख रुपये में मिलेगा, जबकि 1TB मॉडल की कीमत 2.54 लाख रुपये है।

2TB स्टोरेज वाला आईफोन 18 प्रो मैक्स 3.29 लाख रुपये में आएगा। तुलना करें तो आईफोन 17 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 1.49 लाख रुपये थी। यानी नए मॉडल की कीमत करीब 30,000 रुपये बढ़ी है।

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डुओ

आईफोन डुओ की कीमत 4.49 लाख रुपये तक

ऐपल का पहला फोल्डेबल आईफोन डुओ सबसे महंगा मॉडल है।

इसका 256GB वेरिएंट 2.99 लाख रुपये में मिलेगा, जबकि 512GB मॉडल की कीमत 3.24 लाख रुपये रखी गई है। 1TB स्टोरेज वाले आईफोन डुओ के लिए 3.74 लाख रुपये खर्च होंगे।

वहीं, इसका सबसे ज्यादा 2TB स्टोरेज वाला मॉडल 4.49 लाख रुपये में मिलेगा। यानी पूरी सीरीज में आईफोन डुओ का टॉप मॉडल सबसे महंगा है और इसकी कीमत 4.49 लाख रुपये तक जाती है।

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ऑफर्स

ऑफर्स और उपलब्धता

ऐपल ने आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को भारत समेत 65 से ज्यादा देशों में शुरुआती बिक्री के लिए रखा है।

भारत में इनकी बिक्री 18 सितंबर से शुरू होगी, जबकि प्री-ऑर्डर 12 सितंबर को शाम 5:30 बजे से शुरू होंगे। अमेरिका में पुराने आईफोन को बदलने पर 175 से 885 डॉलर तक का ट्रेड-इन क्रेडिट मिल रहा है।

चुनिंदा कैरियर ऑफर में 1,200 डॉलर तक का क्रेडिट भी मिलेगा। भारत के ऑफर्स अलग हो सकते हैं।

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