ऐपल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ किया लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स

आईफोन डुओ के लिए खास iOS 27 बनाया गया है।

बड़ी स्क्रीन पर यूजर एक साथ दो ऐप चला सकता है और एक ही ऐप की दूसरी विंडो भी खोल सकता है। वीडियो को ऊपर रखते हुए नीचे दूसरा ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है।

फोन को अलग-अलग एंगल पर मोड़ने पर इंटरफेस अपने हिसाब से बदलता है। बड़ी स्क्रीन पर मेल और मैसेज में ज्यादा जानकारी दिखती है, जबकि होम स्क्रीन पर दो पेज साथ देखे जा सकते हैं।