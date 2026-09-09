ऐपल ने अपना पहला फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ किया लॉन्च, यहां जानिए कीमत और फीचर्स
क्या है खबर?
टेक कंपनी ऐपल ने आज (9 सितंबर) अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन आईफोन डुओ को लॉन्च कर दिया है। इस फोन के साथ-साथ कंपनी ने आज आईफोन 18 प्रो सीरीज की भी घोषणा की है। आईफोन डुओ के जरिए ऐपल ने फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अपनी एंट्री की है। फोन में किताब की तरह खुलने वाला डिजाइन दिया गया है। कंपनी ने इसे प्रीमियम डिजाइन और बड़े डिस्प्ले के साथ पेश किया है।
डिजाइन
पतला डिजाइन और मजबूत हिंज
आईफोन डुओ में ऐपल ने फोल्डिंग स्क्रीन को मजबूत बनाने के लिए कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है।
इसमें खास नैनो-टेक्सचर फिनिश दी गई है, जो रोशनी की चमक, रिफ्लेक्शन और स्क्रीन की क्रीज को कम करती है। फोन में टाइटेनियम फ्रेम और 100 से ज्यादा सटीक हिस्सों वाला हिंज दिया गया है।
यह हिंज फोन को खोलने पर अंदर की स्क्रीन को सीधा रखता है और बंद करते समय मजबूती से पकड़कर रखता है।
चिप
बेहतर प्रदर्शन के लिए A20 प्रो चिप
बेहतर प्रदर्शन के लिए आईफोन डुओ में A20 प्रो चिप दी गई है।
फोन में वेपर चैंबर और खास थर्मल सिस्टम दिया गया है, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर परफॉर्मेंस बनी रहती है। ऐपल के अनुसार, यह आईफोन 17 प्रो की तुलना में 35 प्रतिशत तक ज्यादा लगातार परफॉर्मेंस दे सकता है।
इसमें कंपनी का नया C2 मॉडेम भी है, जो कनेक्टिविटी से जुड़े कई जरूरी हिस्सों को एक ही सिस्टम में जोड़ता है।
स्क्रीन
7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन
आईफोन डुओ में बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि फोन खोलने पर 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है।
इस स्क्रीन पर यूजर दो ऐप एक साथ चला सकता है या एक ही ऐप की दो विंडो खोल सकता है। फोन में टाइटेनियम फ्रेम और 100 से ज्यादा कंपोनेंट वाला हिंज दिया गया है।
ऐपल पेंसिल दोनों डिस्प्ले पर काम करता है। टच ID साइड बटन में दिया गया है।
बैटरी
दो बैटरी और दमदार कैमरा
आईफोन डुओ में दो बैटरी दी गई हैं, जो फोन के दोनों हिस्सों में लगी हैं।
कंपनी के मुताबिक, अंदर की स्क्रीन पर 31 घंटे और बाहरी स्क्रीन पर 44 घंटे तक वीडियो चल सकता है। दोनों स्क्रीन बराबर इस्तेमाल करने पर 24 घंटे तक बैकअप मिलता है।
कैमरे की बात करें तो इसमें 48 मेगापिक्सल का फ्यूजन अल्ट्रा-वाइड मुख्य कैमरा और 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल टेलीफोटो कैमरा दिया गया है।
iOS 27
दो स्क्रीन के हिसाब से बदला iOS 27
आईफोन डुओ के लिए खास iOS 27 बनाया गया है।
बड़ी स्क्रीन पर यूजर एक साथ दो ऐप चला सकता है और एक ही ऐप की दूसरी विंडो भी खोल सकता है। वीडियो को ऊपर रखते हुए नीचे दूसरा ऐप इस्तेमाल किया जा सकता है।
फोन को अलग-अलग एंगल पर मोड़ने पर इंटरफेस अपने हिसाब से बदलता है। बड़ी स्क्रीन पर मेल और मैसेज में ज्यादा जानकारी दिखती है, जबकि होम स्क्रीन पर दो पेज साथ देखे जा सकते हैं।
कीमत
कीमत और उपलब्धता
आईफोन डुओ की शुरुआती कीमत 1,999 डॉलर (लगभग 1.90 लाख रुपये) रखी गई है। यह कीमत 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की है।
फोन की बिक्री 18 सितंबर, 2026 से शुरू होगी। भारत में इसकी कीमत अमेरिकी कीमत से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि यहां टैक्स और अन्य शुल्क जुड़ते हैं।
आईफोन डुओ को नाईट स्काई और स्टार व्हाइट दो रंगों में पेश किया गया है। भारत में इसकी कीमत को लेकर जल्द जानकारी सामने आ सकती है।