ऐपल इंटेलिजेंस में कई नई सुविधाएं जोड़ी गई हैं

ऐपल इंटेलिजेंस में कई फीचर किए अपडेट, जानिए क्या मिली हैं नई सुविधाएं

क्या है खबर?

ऐपल ने ऐपल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित कई नए एक्सेसिबिलिटी अपडेट की घोषणा की, जिनमें वॉयसओवर, वॉयस कंट्रोल, लाइव रिकग्निशन और वीडियो के लिए रीयल-टाइम कैप्शन जनरेशन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि इस अपडेट का उपयोग करके विजन प्रो यूजर अपनी आंखों से ही व्हीलचेयर को नियंत्रित कर सकेंगे। आईफोन निर्माता ने बताया कि वॉयसओवर में ऐपल इंटेलिजेंस का इमेज रिकग्निशन फीचर इमेज को बेहतर ढंग से समझेगा और उसका विस्तृत वर्णन करेगा।