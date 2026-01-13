ऐपल और गूगल की बड़ी साझेदारी, सिरी में AI फीचर्स के लिए जेमिनी का होगा इस्तेमाल

ऐपल और गूगल ने पुष्टि की है कि सिरी के नए वर्जन और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स के लिए गूगल जेमिनी मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इन दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त बयान में बताया कि यह साझेदारी कई वर्षों की होगी। इसके तहत ऐपल फाउंडेशन मॉडल्स की अगली पीढ़ी गूगल की जेमिनी AI और क्लाउड टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इसका मकसद ऐपल इंटेलिजेंस को और बेहतर बनाना है, जिससे यूजर्स को ज्यादा स्मार्ट और उपयोगी अनुभव मिल सके।

जेमिनी जेमिनी मॉडल्स से होगा ऐपल इंटेलिजेंस मजबूत कंपनियों के अनुसार, गूगल की AI तकनीक ऐपल के लिए सबसे उपयुक्त साबित हुई है। जेमिनी मॉडल्स ऐपल इंटेलिजेंस के कई नए फीचर्स को ताकत देंगे, जिनमें इस साल आने वाला ज्यादा पर्सनलाइज्ड सिरी भी शामिल है। ऐपल ने साफ किया है कि ऐपल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से ऐपल डिवाइस और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट पर ही चलेगा। इसके साथ ही कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि यूजर्स की प्राइवेसी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

देरी सिरी अपडेट में हो चुकी है देरी ऐपल ने पहली बार WWDC 2024 में सिरी के जेनरेटिव AI वर्जन की झलक दिखाई थी। हालांकि, मार्च, 2025 में कंपनी ने कहा कि सिरी का बड़ा अपडेट इस साल के लिए टाल दिया गया है। इससे यह संकेत मिला कि नया सिरी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। अब गूगल जेमिनी के साथ साझेदारी से उम्मीद की जा रही है कि ऐपल सिरी को ज्यादा सक्षम और समझदार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।

