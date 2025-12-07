ऐपल और गूगल ने यूजर्स को हैकिंग के खतरे से आगाह किया है

ऐपल और गूगल ने 150 देशों के यूजर्स को किया अलर्ट, जानिए क्या मंडरा रहा खतरा

क्या है खबर?

ऐपल और गूगल ने दुनियाभर के यूजर्स के लिए खतरे का अलर्ट जारी किया है। इसमें चेतावनी दी है कि हैकर उनके डिवाइस को हैक करने की कोशिश कर सकते हैं। यह प्रमुख टेक कंपनियों की ओर से व्यावसायिक स्पाइवेयर और सरकार समर्थित निगरानी अभियानों के बढ़ते बाजार का मुकाबला के लिए किए गए प्रयासों का प्रतीक हैं। कंपनियों की टीमों ने पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अंगोला, मिस्र, उज्बेकिस्तान, सऊदी अरब और ताजिकिस्तान सहित कई देशों में इस खतरे को पहचाना है।