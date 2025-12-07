यूरोपीय संघ ने एक्स पर लगाया भारी जुर्माना, भड़के एलन मस्क 

यूरोपीय संघ ने एक्स पर लगाया भारी जुर्माना, भड़के एलन मस्क
क्या है खबर?
यूरोपीय आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर 12 करोड़ यूरो (करीब 1,250 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। यह कार्रवाई 2 साल की जांच के बाद कंपनी की ओर से डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत पारदर्शिता दायित्वों का उल्लंघन करने पर की गई। इस कानून के तहत आयोग की पहली कार्रवाई है, जो पूरे यूरोपीय संघ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संचालन को नियंत्रित करता है।
कमियां
जांच में सामने आईं ये 3 कमियां
नियामकों ने 3 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जहां एक्स की कमियां निकालीं। आयोग ने कहा कि प्लेटफॉर्म का पुनः डिजाइन किया गया ब्लू टिक सिस्टम एक भ्रामक डिजाइन के समान थी। यह यूजर्स को प्रामाणिकता के बारे में गुमराह कर सकती थी। उसने यह भी पाया कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से पारदर्शी विज्ञापन संग्रह बनाए रखने में विफल रही। इसके अलावा, कंपनी ने शोधकर्ताओं के लिए सार्वजनिक डाटा तक पर्याप्त पहुंच प्रदान नहीं की।
जवाब
मस्क ने क्या दिया जवाब?
एक्स ने इस कार्रवाई को लेकर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन एलन मस्क ने अपने प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस फैसले के बारे में यूरोपीय संघ की एक पोस्ट का जवाब देते हुए उन्होंने बस इतना लिखा, "बकवास।" मस्क ने यूरोपीय संघ के डिजिटल नियमों की आलोचना करते हुए कहा था कि ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति और नवाचार में बाधा डालते हैं। उनकी प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है।