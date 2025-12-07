यूरोपीय संघ की ओर से एक्स पर जुर्माना लगाने पर एलन मस्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है

यूरोपीय संघ ने एक्स पर लगाया भारी जुर्माना, भड़के एलन मस्क

क्या है खबर?

यूरोपीय आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर 12 करोड़ यूरो (करीब 1,250 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर कंपनी के मालिक एलन मस्क ने प्रतिक्रिया दी है। यह कार्रवाई 2 साल की जांच के बाद कंपनी की ओर से डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) के तहत पारदर्शिता दायित्वों का उल्लंघन करने पर की गई। इस कानून के तहत आयोग की पहली कार्रवाई है, जो पूरे यूरोपीय संघ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संचालन को नियंत्रित करता है।