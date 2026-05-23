एंथ्रोपिक मिथोस ने एक महीने में ढूंढी 10,000 से ज्यादा गंभीर सॉफ्टवेयर खामियां

रोका करोड़ों का बैंक फ्रॉड

मिथोस की मदद से क्लाउडफ्लेयर ने 2,000 बग्स का पता लगाया, जिनमें से 400 बहुत खतरनाक थे। इंसानों के मुकाबले इसमें गलत अलार्म बहुत कम आते हैं।

मोजिला ने भी अपने ब्राउजर फायरफॉक्स 150 में 271 कमियां ढूंढीं, जो पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हैं। मिथोस ने ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स की भी जांच की और 15 लाख डॉलर (करीब 14 करोड़ रुपये) के एक बैंक फ्रॉड को रोक दिया।

कंपनी का मानना है कि इन खामियों को जल्दी ठीक करना मुश्किल है और इससे साइबर सिक्योरिटी टीमों पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन वे इस पर काम कर रहे हैं।