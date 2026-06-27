एंथ्रोपिक ने अलीबाबा पर लगाया क्लाउड की नकल करने का आरोप

AI एक्सपोर्ट कंट्रोल को सख्त बनाने की मांग

एंथ्रोपिक ने चेतावनी दी है कि इस तरह की नकल से अमेरिका की अरबों डॉलर की नई खोजें और टेक्नोलॉजी चीन के प्रतिस्पर्धियों के हाथ लग सकती हैं।

इतना ही नहीं यह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। कंपनी ने अमेरिकी कांग्रेस से गुहार लगाई है कि AI एक्सपोर्ट कंट्रोल को और सख्त बनाया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी की नकल करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल, अलीबाबा ने इन आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है।