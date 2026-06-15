एंथ्रोपिक ने AI मॉडल्स से प्रतिबंध हटाने के लिए अमेरिकी सरकार से लगाई गुहार टेक्नोलॉजी Jun 15, 2026

एंथ्रोपिक अपने मिथोस-5 और फैबल-5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल्स पर लगे प्रतिबंध को हटवाने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत कर रही है।

दरअसल, इन मॉडल्स को लॉन्च करने के तुरंत बाद ही इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आशंका थी कि इन AI मॉडल्स के सुरक्षा फीचर्स शायद गलत इस्तेमाल को पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे।

खासकर, अमेरिका से बाहर के यूजर्स इन्हें संवेदनशील साइबर सुरक्षा से जुड़े कामों में इस्तेमाल करते हैं तो खतरा बढ़ सकता है।