असल समस्या यह थी कि क्लाउड बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था। अपनी तय की हुई कुछ पाबंदियों के कारण वह कई बार काम करने से मना कर देता था या उन्हें बदल देता था।

एंथ्रोपिक में कम्युनिकेशंस और डेवलपर एक्सपीरियंस लीडर एडविन आर्बस ने जानकारी दी कि वे क्लाउड को ज्यादा मददगार और कम पाबंदियों वाला बनाने के लिए अपडेट्स पर काम कर रहे हैं।

यूजर क्लाउड से गैर-जरूरी नियम हटाने के लिए भी कह सकते हैं और सीधे शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि आगे चलकर AI बड़े शोध प्रोजेक्ट्स के लिए और भी भरोसेमंद बन सके।