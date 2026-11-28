एंथ्रोपिक ने AI शोध में क्लाउड की भूमिका की साफ
कुछ यूजर्स ने एंथ्रोपिक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्लाउड पर शोध प्रोजेक्ट्स में जरूरत से ज्यादा नियम बनाकर गड़बड़ करने का आरोप लगाया था। इस पर कंपनी ने अब सफाई दी है।
उसने बताया कि यह कोई जानबूझकर की गई गड़बड़ नहीं थी, बल्कि क्लाउड फेबल 5 के जून में लॉन्च होने के शुरुआती 2 दिनों में कुछ छिपी हुई सुरक्षा सुविधाएं अपने आप लागू हो गई थीं।
इन अतिरिक्त पाबंदियों से शोध करने वालों को दिक्कत हुई, लेकिन अब इन्हें वापस ले लिया गया है।
अपडेट पर चल रहा है काम
असल समस्या यह थी कि क्लाउड बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था। अपनी तय की हुई कुछ पाबंदियों के कारण वह कई बार काम करने से मना कर देता था या उन्हें बदल देता था।
एंथ्रोपिक में कम्युनिकेशंस और डेवलपर एक्सपीरियंस लीडर एडविन आर्बस ने जानकारी दी कि वे क्लाउड को ज्यादा मददगार और कम पाबंदियों वाला बनाने के लिए अपडेट्स पर काम कर रहे हैं।
यूजर क्लाउड से गैर-जरूरी नियम हटाने के लिए भी कह सकते हैं और सीधे शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि आगे चलकर AI बड़े शोध प्रोजेक्ट्स के लिए और भी भरोसेमंद बन सके।