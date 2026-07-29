एंथ्रोपिक के क्लाउड मिथोस ने एन्क्रिप्शन में खोजी बड़ी कमजोरी

क्लाउड की इस खोज से पता चलता है कि यह कमजोर AES एन्क्रिप्शन को इंसानों के मुकाबले 200 से 1,000 गुना तेजी से भेद सकता है।

हालांकि, जिस AES का इस्तेमाल हम आमतौर पर करते हैं, वह फिलहाल सुरक्षित है। फिर भी यह खबर इस ओर इशारा करती है कि AI कितनी तेजी से महत्वपूर्ण सिस्टम्स की कमजोरियों को पहचानना और उनका फायदा उठाना सीख रहा है।

एंथ्रोपिक का मानना है कि यह घटना एक चेतावनी है। जैसे-जैसे AI आगे बढ़ रहा है, उसे सुरक्षित रखने के लिए कड़े नियम और दुनियाभर में तालमेल बिठाकर काम करने की बेहद जरूरत है।