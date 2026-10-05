एंथ्रोपिक के क्लाउड का डाटा अब भारत में ही रहेगा, स्थानीय सर्वर सपोर्ट शुरू

भारत क्लाउड के लिए पहले से ही दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहां यूजर्स जितने भी पेशेवर काम क्लाउड से करवाते हैं, उनमें से 45.2 प्रतिशत केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनियां भी क्लाउड का इस्तेमाल कर रही हैं। एंथ्रोपिक की बेंगलुरु टीम 10 भारतीय भाषाओं में इसके सपोर्ट को बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है।

बैंकिंग और सरकारी विभागों जैसे जिन क्षेत्रों में डाटा देश में रखने के नियम बहुत सख्त होते हैं, वहां यह कदम उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब बैंक और सरकारी एजेंसियां बिना किसी झंझट के एडवांस्ड AI का इस्तेमाल आसानी से कर पाएंगी।