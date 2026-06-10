एंथ्रोपिक ने मिथोस AI मॉडल का सुरक्षित वर्जन 'क्लाउड फेबल 5' किया लॉन्च
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने उन्नत मिथोस AI मॉडल का सुरक्षित वर्जन क्लाउड फेबल 5 आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इसमें कई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित रखा जा सके। यह मॉडल सॉफ्टवेयर कोडिंग, शोध कार्यों और तस्वीरों के विश्लेषण जैसे कामों में मदद कर सकता है। एंथ्रोपिक इसे अपनी सबसे उन्नत AI तकनीकों में से एक मानती है।
उपलब्धता
मिथोस 5 चुनिंदा संस्थानों को मिलेगा
कंपनी ने इसके साथ क्लाउड मिथोस 5 नाम का एक दूसरा वर्जन भी पेश किया है। हालांकि, यह आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। इसे केवल कुछ चुनिंदा संस्थानों और साझेदार संगठनों को दिया जा रहा है, जिन्हें पहले से मिथोस मॉडल इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हुई है। एंथ्रोपिक के अनुसार, इस कार्यक्रम में 15 से ज्यादा देशों के करीब 200 संगठन शामिल हैं। कंपनी आगे चलकर और संस्थानों को इसमें शामिल करने की योजना बना रही है।
नियंत्रण
संवेदनशील विषयों पर लगाए गए नियंत्रण
एंथ्रोपिक का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइबर सुरक्षा, जीवविज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे कुछ संवेदनशील विषयों पर खास नियंत्रण लगाए गए हैं। इन विषयों से जुड़े कई सवालों का जवाब क्लाउड ओपस 4.8 मॉडल देगा। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि AI का गलत इस्तेमाल न हो, संभावित जोखिम कम किए जा सकें और यह तकनीक सुरक्षित, जिम्मेदार तथा नियंत्रित तरीके से लोगों तक पहुंच सके और यूजर्स की सुरक्षा भी बेहतर बनी रहे।
जांच
लॉन्च से पहले हुई कड़ी जांच
कंपनी ने बताया कि क्लाउड फेबल 5 को लॉन्च करने से पहले इसके कई सारे व्यापक सुरक्षा परीक्षण किए गए। बाहरी विशेषज्ञों ने 1,000 घंटे से अधिक समय तक इसकी जांच की और सुरक्षा खामियां खोजने की कोशिश की। इसके अलावा, बग बाउंटी कार्यक्रम भी चलाया गया। एंथ्रोपिक का कहना है कि किसी भी विशेषज्ञ को ऐसा तरीका नहीं मिला, जिससे मॉडल की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह निष्क्रिय किया जा सके।
कीमत
कीमत और आगे की योजना
एंथ्रोपिक ने क्लाउड फेबल 5 की कीमत 10 डॉलर (लगभग 950 रुपये) प्रति 10 लाख इनपुट टोकन और 50 डॉलर (लगभग 4,800 रुपये) प्रति 10 लाख आउटपुट टोकन तय की है। एंथ्रोपिक का कहना है कि वह AI क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार कंप्यूटिंग संसाधनों में निवेश कर रही है। इसी बीच कंपनी ने IPO की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं, जिससे आने वाले समय में उसके विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है।