एंथ्रोपिक ने मिथोस AI का सुरक्षित वर्जन किया पेश

एंथ्रोपिक ने मिथोस AI मॉडल का सुरक्षित वर्जन 'क्लाउड फेबल 5' किया लॉन्च

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:20 am Jun 10, 202609:20 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने अपने उन्नत मिथोस AI मॉडल का सुरक्षित वर्जन क्लाउड फेबल 5 आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इसमें कई अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं, ताकि संवेदनशील क्षेत्रों में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित रखा जा सके। यह मॉडल सॉफ्टवेयर कोडिंग, शोध कार्यों और तस्वीरों के विश्लेषण जैसे कामों में मदद कर सकता है। एंथ्रोपिक इसे अपनी सबसे उन्नत AI तकनीकों में से एक मानती है।