एंथ्रोपिक ने एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए डाटा रिटेंशन पॉलिसी में किया बदलाव
एंथ्रोपिक ने अपने एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए 'एंटरप्राइज फ्रंटियर सेफगार्ड्स' नाम से एक नई डाटा रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान किया है। कंपनी ने जून में लागू अपनी पुरानी 30-दिवसीय पॉलिसी पर मिली प्रतिक्रिया के बाद यह बदलाव किया है।
इस नई नीति के तहत कंपनियों को अब अपने डाटा को स्टोर करने और उसकी जांच करने में पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। इसकी वजह ऑटोमेटेड सुरक्षा फीचर्स हैं, जिनके लिए एंथ्रोपिक की सीधी देखरेख की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेफगार्ड्स से हो सकेगी प्राइवेट टेस्टिंग
इन सेफगार्ड्स की मदद से कंपनियां एंथ्रोपिक के साथ संवेदनशील जानकारी साझा किए बिना ही अपने सिस्टम की जांच कर पाएंगी। इससे डाटा प्राइवेसी को काफी बढ़ावा मिलेगा।
यह सेटअप ऑन-प्रेमिसेस (कंपनी के अपने सर्वर पर) और क्लाउड दोनों जगह काम करेगा, जिससे टीमों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सहूलियत मिलेगी।
'एंटरप्राइज फ्रंटियर सेफगार्ड्स' को अलग-अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा और एंटरप्राइज यूजर्स के लिए यह 2026 की सर्दियों तक पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा।
हालांकि, कंपनी के मिथोस-क्लास मॉडल का इस्तेमाल करने वाले नॉन-एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए जून वाली पुरानी पॉलिसी ही लागू रहेगी।