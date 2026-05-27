एंथ्रोपिक ने AI क्लाउड के खतरों को लेकर दी चेतावनी टेक्नोलॉजी May 27, 2026

एंथ्रोपिक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्लाउड के ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ खतरों को लेकर एक चेतावनी जारी की है। कंपनी का कहना है कि क्लाउड अब इतना सक्षम हो गया है कि वह बड़े और जटिल काम भी आसानी से कर सकता है, जो पहले पूरी टीम मिलकर करती थी।

हालांकि, इसके साथ जुड़े खतरे भी काफी बढ़ गए हैं। अगर, कुछ गलत होता है तो उसका असर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।