अब AI के सुरक्षित उपयोग पर शुरू हुई नई बहस
वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अपनी शानदार तकनीक के अलावा उसके इस्तेमाल और नियंत्रण के तरीकों को लेकर भी खूब चर्चा में है।
दरअसल, AI को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और कौन इस पर नजर रख रहा है, ये बातें अब ज्यादा अहम हो गई हैं।
एंथ्रोपिक सुरक्षा के मद्देनजर ओपन-वेट AI मॉडल्स की जांच करने की मांग कर रही है, वहीं अमेरिका में OpenAI के प्रमुख सैम ऑल्टमैन अधिकारियों के साथ AI को सभी के लिए सुरक्षित बनाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इधर, भारत में बॉम्बे हाई कोर्ट एक मंत्री को निशाना बनाने वाले डीपफेक वीडियो के मामले में सुनवाई आगे बढ़ा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि ऑनलाइन होने वाली घटनाओं का असर असल जिंदगी में भी गंभीर हो सकता है।
कंपनियां, सरकारें और अदालतें AI पर दे रही हैं प्रतिक्रिया
ये सभी ताजा घटनाक्रम बताते हैं कि AI के साथ दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एक तरफ कंपनियां जिम्मेदारी से काम करने का वादा कर रही हैं तो वहीं सरकारें नए नियम बनाने में जुटी हैं और गलत होने पर अदालतें भी कार्रवाई कर रही हैं।
जो लोग तकनीक का समाज और अपने भविष्य पर पड़ने वाला असर समझना चाहते हैं, उनके लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि ये चर्चाएं आगे किस दिशा में जाती हैं।