एंथ्रोपिक ने इमेज-PDF को वर्कस्पेस के अंदर एडिट करना किया आसान

आप चाहें तो अपने डिजाइन ऐप्स को क्लाउड चैट के बगल में खोलकर रख सकते हैं या पूरा ध्यान लगाने के लिए फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं।

यह नया अपडेट वेब और डेस्कटॉप दोनों पर काम करेगा। यह आपके अकाउंट पर निर्भर करेगा। शुरुआत में इसमें असाना, ड्रॉपबॉक्स और स्मार्टशीट जैसे टूल जोड़े गए हैं।

एंथ्रोपिक फिग्मा और शॉपिफाई को भी इसमें शामिल कर रहा है। यह सब इसलिए किया गया है, ताकि आपको बार-बार अलग-अलग ऐप्स के बीच स्विच न करना पड़े और आप अपना काम आसानी से पूरा कर सकें।