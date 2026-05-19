एंथ्रोपिक ने OpenAI और गूगल की SDK तक पहुंच की खत्म, स्टेनलेस का किया अधिग्रहण

झटका

प्रतिस्पर्धियों को नहीं मिलेंगे स्टेनलेस के उत्पाद

इस अधिग्रहण से एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर एंथ्रोपिक के प्रतिस्पर्धियों के हाथ से निकल जाएगा। कंपनी ने टेकक्रंच को बताया कि वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) समेत स्टेनलेस के सभी उत्पादों को बंद कर देगी। प्रवक्ता ने कहा कि स्टेनलेस के ग्राहक अब तक जेनरेट किए SDK के मालिक बने रहेंगे और उन्हें इच्छानुसार संशोधित और विस्तारित करने का अधिकार होगा। 2022 में स्थापित स्टेनलेस ने SDK के निर्माण और रखरखाव को ऑटोमैटिक करने के लिए प्रमुखता हासिल की है।