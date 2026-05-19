एंथ्रोपिक ने OpenAI और गूगल की SDK तक पहुंच की खत्म, स्टेनलेस का किया अधिग्रहण
क्या है खबर?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने डेवलपर टूल्स स्टार्टअप स्टेनलेस का अधिग्रहण कर लिया है, जिसकी स्थापना स्ट्राइप के पूर्व इंजीनियर एलेक्स रैट्रे ने की थी। इसका सॉफ्टवेयर OpenAI और गूगल सहित प्रतिद्वंद्वी AI लैब्स द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सौदे की शर्तें सार्वजनिक नहीं की गईं, हालांकि पहले की रिपोर्ट्स में इस खरीद की कीमत 30 करोड़ डॉलर (करीब 2,700 करोड़ रुपये) से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।
झटका
प्रतिस्पर्धियों को नहीं मिलेंगे स्टेनलेस के उत्पाद
इस अधिग्रहण से एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लायर एंथ्रोपिक के प्रतिस्पर्धियों के हाथ से निकल जाएगा। कंपनी ने टेकक्रंच को बताया कि वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) समेत स्टेनलेस के सभी उत्पादों को बंद कर देगी। प्रवक्ता ने कहा कि स्टेनलेस के ग्राहक अब तक जेनरेट किए SDK के मालिक बने रहेंगे और उन्हें इच्छानुसार संशोधित और विस्तारित करने का अधिकार होगा। 2022 में स्थापित स्टेनलेस ने SDK के निर्माण और रखरखाव को ऑटोमैटिक करने के लिए प्रमुखता हासिल की है।
तकनीक
एजेंट्स के संचालन के लिए विकसित की तकनीक
स्टेनलेस ने वह तकनीक विकसित की है, जिससे AI का उपयोग संभव हो पाता है। यह API को कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में उत्पादन-तैयार SDK में परिवर्तित करता है और API में परिवर्तन होने पर उन्हें लगातार अपडेट करता रहता है। यह निर्धारित करता है कि डेवलपर्स सिस्टम, डाटा और टूल्स से कितनी आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग OpenAI और गूगल जैसी कंपनियां कर रही थीं, लेकिन अब यह तकनीक केवल एंथ्रोपिक के लिए उपलब्ध होगी।