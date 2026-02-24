एंथ्रोपिक ने चीनी कंपनियों पर क्लाउड AI का गलत तरीके से इस्तेमाल का लगाया आरोप

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एंथ्रोपिक ने चीन की कुछ AI कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि डीपसीक, मूनशॉट और मिनीमैक्स ने उसके क्लाउड चैटबॉट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। एंथ्रोपिक के मुताबिक इन कंपनियों ने अपने AI मॉडल को बेहतर बनाने के लिए क्लाउड सिस्टम का दुरुपयोग किया। कंपनी ने इसे इंडस्ट्रियल स्तर का सुनियोजित अभियान बताया है और ऐसे डिस्टिलेशन अटैक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

डिस्टिलेशन अटैक क्या होता है डिस्टिलेशन अटैक? AI की दुनिया में डिस्टिलेशन का मतलब है कि कमजोर मॉडल, ताकतवर मॉडल के जवाबों से खुद को ट्रेन करते हैं। सामान्य तौर पर यह प्रक्रिया गलत नहीं मानी जाती, लेकिन एंथ्रोपिक का कहना है कि इसका गलत इस्तेमाल किया गया। कंपनी के अनुसार करीब 24,000 फर्जी अकाउंट बनाए गए और 1.6 करोड़ से ज्यादा एक्सचेंज किए गए। इससे उसके सुरक्षा सिस्टम को दरकिनार कर शॉर्टकट तरीके से एडवांस मॉडल बनाने की कोशिश की गई।

जांच तकनीकी जांच में क्या मिला? एंथ्रोपिक ने कहा कि उसने IP एड्रेस और दूसरी तकनीकी जानकारी के विश्लेषण की मदद से इन गतिविधियों को कुछ खास कंपनियों से सीधे तौर पर जोड़ा है। कंपनी का कहना है कि उसे पूरा भरोसा है कि यह काम संगठित तरीके से और पहले से ठोस योजना बनाकर जानबूझकर किया गया था। AI क्षेत्र की अन्य कंपनियों ने भी ऐसे ही संदिग्ध और असामान्य गतिविधियों की जानकारी दी है, जिससे इन गंभीर आरोपों को और ज्यादा बल मिला है।

Advertisement