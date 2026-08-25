अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम बनीं COSPAR विक्रम साराभाई मेडल पाने वाली पहली भारतीय महिला
भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (COSPAR) विक्रम साराभाई पदक अपने नाम कर लिया है। वे यह प्रतिष्ठित पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं।
COSPAR और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) मिलकर यह वैश्विक पुरस्कार देते हैं। यह विकासशील देशों में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट काम को पहचान देता है। इस साल फ्लोरेंस में हुई COSPAR असेंबली में उन्हें यह सम्मान मिला।
सितारों की भौतिक में किया शोध
सितारों की भौतिकी में सुब्रमण्यम के शोध और एस्ट्रोसैट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में उनकी अहम भूमिका रही है। उनके काम ने भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं।
वे अंतरराष्ट्रीय 'थर्टी मीटर टेलीस्कोप' प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी को मजबूत कर रही हैं। साथ ही, वे भारतीय स्पेक्ट्रोस्कोपिक और इमेजिंग अंतरिक्ष टेलीस्कोप (INSIST) की प्रमुख अन्वेषक भी हैं।
यह INSIST एक प्रस्तावित अगली जनरेशन का अल्ट्रावायलेट-ऑप्टिकल स्पेस टेलीस्कोप है। 2019 में भारतीय खगोल-भौतिकी संस्थान (IIA) की पहली महिला निदेशक बनने के बाद से उन्होंने 175 शोध पत्र प्रकाशित किए हैं और 15 PHD छात्रों का मार्गदर्शन किया है। इस पदक को अब तक पाने वाली वे दुनिया की सिर्फ 3 महिलाओं में से एक हैं।