भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने ISS में किया प्रवेश

यह अनिल मेनन की पहली अंतरिक्ष यात्रा है और वे 8 महीने तक एक अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ काम करेंगे। वे यहां बेहतर सेमीकंडक्टर्स बनाने और अंतरिक्ष में IV फ्लूइड्स तैयार करने जैसे अहम प्रयोग करेंगे।

ये प्रयोग भविष्य के लंबे अंतरिक्ष मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्रू दल भारतीय छात्रों द्वारा बनाए गए कुछ आर्टवर्क भी अपने साथ लेकर गया है। ये आर्टवर्क यूरी गागरिन की विरासत और भारत-रूस के अंतरिक्ष सहयोग का जश्न मनाते हैं।

मेनन के माता-पिता भारतीय और यूक्रेनी हैं। वे अमेरिकी स्पेस फोर्स में कर्नल हैं। उनकी पृष्ठभूमि काफी दिलचस्प है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों की भी सहायता की है। लॉन्च के समय उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी अंतरिक्ष यात्री पत्नी भी शामिल थीं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद थे।