एंटीना लगाने के लिए अनिल मेनन और सोफी एडेनो ने किया स्पेस वॉक

पिछले सप्ताह एंटीना लगाने की कोशिश के दौरान उन्हें कुछ दिक्कतें आई थीं, इसलिए वे इसे दोबारा बदलने के लिए स्टेशन से बाहर निकले। एंटीना बदलने के अलावा, उन्होंने एक रेट्रोरेफ्लेक्टर भी बदला। हारमनी मॉड्यूल के फॉरवर्ड पोर्ट पर लगा यह रेट्रोरेफ्लेक्टर आने वाले स्पेसक्राफ्ट को स्टेशन पर जुड़ने (डॉकिंग) में आसानी देता है।

यह मेनन का तीसरा और सोफी एडेनो का दूसरा स्पेस वॉक है। सोफी एडेनो ने फ्रांस की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रचा था, जिन्होंने स्पेस वॉक किया था।