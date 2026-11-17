16 नवंबर को भारतीय समयानुसार रात 12:55 बजे हैकर ने लगभग 7,040 डॉलर (करीब 6.5 लाख रुपये) चुरा लिए। उसने ऐसा 188 कॉम्प्रोमाइज्ड ऑप्टिमाइजली स्निपेट्स का इस्तेमाल करके किया, जिसमें उसने असली क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस को अपने एड्रेस से बदल दिया था।

इस साइबर हमले की चपेट में वित्त, टेक और रिटेल सेक्टर की कई जानी-मानी कंपनियां आईं, जिनमें इक्विफैक्स और अमेरिकन ईगल भी शामिल हैं।

ऑप्टिमाइजली ने बताया है कि उन्होंने सुरक्षा से जुड़ी इस कमी को ठीक कर लिया है। उन्होंने गलत कोड भी हटा दिया है और ग्राहकों को इसकी जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि वे भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं।