अमेरिका चीन पर नई टेक्नोलॉजी पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। इनसे दुनियाभर के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा उलटफेर हो सकता है।

इसी बीच, माइक्रोसॉफ्ट ने भी सस्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बाजार में उतार दिए हैं, जिससे AI की दौड़ में कौन आगे रहेगा? यह बदल सकता है।

ये दोनों कदम बताते हैं कि AI अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का कितना अहम हिस्सा बन चुका है। साथ ही इनसे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी का भी संकेत मिलता है।