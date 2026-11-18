अमेरिका की चीन पर नई तकनीकी पाबंदी लगाने की तैयारी
लेखन दिनेश चंद शर्मा
अमेरिका चीन पर नई टेक्नोलॉजी पाबंदियां लगाने की तैयारी में है। इनसे दुनियाभर के टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ा उलटफेर हो सकता है।
इसी बीच, माइक्रोसॉफ्ट ने भी सस्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल बाजार में उतार दिए हैं, जिससे AI की दौड़ में कौन आगे रहेगा? यह बदल सकता है।
ये दोनों कदम बताते हैं कि AI अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का कितना अहम हिस्सा बन चुका है। साथ ही इनसे अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तनातनी का भी संकेत मिलता है।
चीन तलाश रहा नए तरीके
चीन भी चुप नहीं बैठा है। वह पहले से ही अमेरिका के मौजूदा चिप कंट्रोल से बचने के तरीके तलाश रहा है। यह सब दिखाता है कि कैसे देश टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की होड़ में लगे हैं, खासकर जब AI अब निवेश के फैसलों को भी प्रभावित कर रहा है।
आने वाले समय में इन दोनों बड़ी ताकतों के फैसले ही तय करेंगे कि निवेश का रुख क्या होगा।