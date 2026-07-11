अमेरिका की रात में सूरज की रोशनी धरती पर भेजने की योजना

रोशनी टेलीस्कोप पर डाल सकती है असर

रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल को उम्मीद है कि वह 2035 तक हजारों और भी कई सैटेलाइट भेज पाएगा, जिनमें शीशे और भी बड़े होंगे, लेकिन सब लोग इस योजना से खुश नहीं हैं।

खगोलविदों को डर है कि ये चमकदार रोशनी टेलीस्कोप के काम में रुकावट डाल सकती है, वहीं विशेषज्ञों ने जानवरों और इंसानों की नींद के चक्र पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चेताया है।

पायलटों और चालकों की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अगर, इन शीशों से अचानक तेज चमक पैदा हुई तो यह उनके लिए खतरा बन सकती है।