अमेजन ने भारत में लॉन्च किया फायर टीवी स्टिक HD, जानिए कितनी है कीमत

नया फायर टीवी स्टिक फुल HD स्ट्रीमिंग के साथ-साथ HDR10 प्लस सपोर्ट भी देता है। अमेजन ने इस डिवाइस में वाई-फाई 6 सपोर्ट दिया है, जिसका उद्देश्य समर्थित नेटवर्कों में स्ट्रीमिंग की स्थिरता को बेहतर बनाना और बफरिंग को कम करना है। कंपनी के अनुसार, यह डिवाइस उसके पोर्टफोलियो में मौजूद अन्य फायर टीवी स्ट्रीमिंग स्टिक्स की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत पतला है। यह सीधे टीवी के USB पोर्ट से भी पावर ले सकता है।

उपलब्धता

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उपलब्ध

अमेजन ने नए स्ट्रीमिंग स्टिक पर अपने अपडेटेड फायर टीवी अनुभव को भी पेश किया है। नया डिजाइन किया गया इंटरफेस तेज नेविगेशन, बेहतर कंटेंट खोज और स्ट्रीमिंग ऐप्स तक आसान पहुंच पर केंद्रित है। यूजर समर्थित कंटेंट प्रदाताओं से फिल्में और टीवी शो स्ट्रीम कर सकते हैं और एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। भारत में फायर टीवी स्टिक HD की कीमत 4,999 रुपये है। यह खरीद के लिए ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म पर उपलब्ध है।