अमेजन ने अलेक्सा प्लस में पेश किया पॉडकास्ट फीचर, जानिए कैसे करेगा काम
क्या है खबर?
अमेजन ने अपने प्रीमियम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) असिस्टेंट अलेक्सा प्लस के लिए अपडेट जारी किया है। इसमें अलेक्सा पॉडकास्ट फीचर जोड़ा गया है, जिससे अब आप अपनी पसंद के पॉडकास्ट एपिसोड बना सकते हैं। यह फीचर अमेरिका के यूजर्स के लिए उपलब्ध हो गया है। दिग्गज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का इस फीचर को लेकर कहना है कि आप जिस भी विषय में रुचि रखते हैं, उसे कुछ ही मिनटों में पॉडकास्ट एपिसोड में बदल सकते हैं।
तकनीक
ऐसे काम करेगा यह फीचर
इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए बस अलेक्सा प्लस से अपनी पसंद के विषय पर पॉडकास्ट बनाने के लिए कहना होगा। कोई दस्तावेज अपलोड करने, स्क्रिप्ट लिखने या पहले से कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है। AI असिस्टेंट अनुरोध की जांच कर जानकारी इकट्ठा करता है और एपिसोड में शामिल होने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण तैयार करता है। इसके बाद, एपिसोड की लंबाई, लहजा और विषयवस्तु जैसी चीजों को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं।
सुविधा
इस फीचर में क्या-क्या मिलेगी सुविधा?
एक बार पॉडकास्ट तैयार हो जाने पर अलेक्सा प्लस द्वारा निर्मित होस्ट की आवाजों का उपयोग करके उसे सुनाती है। एपिसोड तैयार होने पर यूजर्स को उनके इको शो डिवाइस और एलेक्सा ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन मिलता है। एपिसोड ऐप के 'म्यूजिक' और 'मोर' सेक्शनंस में भी सेव कर सकते हैं, ताकि उन्हें बाद में सुना जा सके। इस अपडेट के साथ अलेक्सा प्लस सवालों के जवाब देने के साथ-साथ एक व्यक्तिगत AI कंटेंट क्रिएटर की तरह काम करेगा।