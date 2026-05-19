अमेजन ने अलेक्सा प्लस में पेश किया पॉडकास्ट फीचर, जानिए कैसे करेगा काम

तकनीक

ऐसे काम करेगा यह फीचर

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए बस अलेक्सा प्लस से अपनी पसंद के विषय पर पॉडकास्ट बनाने के लिए कहना होगा। कोई दस्तावेज अपलोड करने, स्क्रिप्ट लिखने या पहले से कुछ भी प्लान करने की जरूरत नहीं है। AI असिस्टेंट अनुरोध की जांच कर जानकारी इकट्ठा करता है और एपिसोड में शामिल होने वाले विषयों का संक्षिप्त विवरण तैयार करता है। इसके बाद, एपिसोड की लंबाई, लहजा और विषयवस्तु जैसी चीजों को अपनी पसंद के अनुसार बदल सकते हैं।