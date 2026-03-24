ईरान युद्ध के कारण बहरीन में अमेजन की क्लाउड सेवाएं प्रभावित

अमेजन के कारोबार पर मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध का असर बड़े स्तर पर देखने को मिल रहा है। कंपनी ने बताया है कि बहरीन में उसकी अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) सेवा ड्रोन एक्टिविटी के कारण रुक गई है, जिससे वहां कई ग्राहकों के कामकाज पर असर पड़ा है। यह स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब इलाके में लगातार तनाव और सुरक्षा से जुड़ी घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे टेक सेवाओं पर भी असर साफ दिख रहा है।

वजह ड्रोन गतिविधि से सेवा में आई रुकावट कंपनी के अनुसार, बहरीन में यह रुकावट ड्रोन गतिविधियों की वजह से हुई है। अमेजन के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा कारणों से कुछ सेवाएं रोकनी पड़ीं। हालांकि, कंपनी ने नुकसान या सेवा बहाल होने के समय को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। यह भी बताया गया कि हालात लगातार बदल रहे हैं, इसलिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है और आगे की जानकारी समय-समय पर दी जाएगी।

कदम ग्राहकों को दूसरे क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया AWS ने प्रभावित ग्राहकों को उनके काम को दूसरे सुरक्षित क्षेत्रों में ट्रांसफर करने में मदद शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि जिन ग्राहकों की सेवाएं प्रभावित हुई हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने वर्कलोड को अन्य लोकेशन पर शिफ्ट करें। इससे जरूरी सेवाएं चालू रखने में मदद मिल रही है। फिर भी, कई जगहों पर काम प्रभावित हुआ है और पूरी तरह सामान्य स्थिति लौटने में अभी समय लग सकता है।

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