अमेजन और गूगल ने पेश की मल्टीक्लाउड नेटवर्किंग सेवा, दूर होगी आउटेज की समस्या 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 02, 2025
10:39 am
अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) और गूगल क्लाउड ने संयुक्त रूप से विकसित मल्टीक्लाउड नेटवर्किंग सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य भविष्य में इंटरनेट आउटेज समस्या को कम करना है। इससे अलग-अलग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म को जोड़ने में लगने वाला समय काफी हो जाएगा। यह सहयोग ऐसे समय में हो रहा है, जब तकनीकी उद्योग पर महंगी सेवाओं में व्यवधान को रोकने का दबाव बढ़ रहा है। बता दें अमेजन और गूगल क्लाउड बाजार में सालों तक कड़ी प्रतिद्वंद्वी रही हैं।

क्या होगा नए सिस्टम का फायदा?

कई क्लाउड पर वर्कलोड चलाने से कंपनियों को कुछ गड़बड़ होने पर एक और सुरक्षा कवच मिलता है। गूगल ने इसके फायदे बताते हुए कहा है कि ऐप्स और सर्विसेज को विभिन्न होस्ट्स में वितरित करके ग्राहकों को सुविधा विफलताओं, नेटवर्क समस्याओं या सॉफ्टवेयर बग्स से अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। जब एक क्लाउड में रुकावट आती है तो महत्वपूर्ण सिस्टम तुरंत दूसरे पर स्थानांतरित हो सकते हैं, जिससे सेवाएं ऑनलाइन रहती हैं।

ऐसे काम करेगा सिस्टम 

इस प्रोजेक्ट का मूल AWS इंटरकनेक्ट और गूगल क्लाउड के क्रॉस-क्लाउड इंटरकनेक्ट के बीच गहन अंतर-संचालन क्षमता है। गूगल के अनुसार, यह सिस्टम ग्राहकों को दोनों प्लेटफाॅर्म्स के बीच निजी, उच्च-गति वाले लिंक बनाने की सुविधा देती है, जिसमें बहुत अधिक ऑटोमेशन और बहुत कम मैनुअल कॉन्फिगरेशन होता है। कंपनियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए नया ओपन नेटवर्किंग विनिर्देश भी प्रकाशित किया है कि ये लिंक एकरूपता से काम करें। यह आर्किटेक्चर 2026 में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर तक विस्तारित होगा।

क्यों पड़ी नए सिस्टम की जरूरत

यह नई पेशकश 20 अक्टूबर को AWS में हुए एक बड़े व्यवधान के ठीक एक महीने बाद आई है, जिसके कारण स्नैपचैट और रेडिट सहित प्रमुख ऐप ऑफलाइन हो गए थे। एनालिटिक्स फर्म पैरामेट्रिक्स के अनुसार, इस एक घटना से अमेरिकी कंपनियों को 50-65 करोड़ डॉलर (करीब 4,450-5,785 कराेड़ रुपये) के बीच नुकसान होने का अनुमान है। इसके अलावा क्लाउडफ्लेयर के आउटेज के कारण भी इस तरह के सिस्टम का लाना जरूरी हो गया था।

