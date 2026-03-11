अंतरिक्ष से दिखा भारत का चमकता नजारा, ISS ने शेयर की तस्वीरें

अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) ने हाल ही में अंतरिक्ष से भारत का रात का शानदार नजारा शेयर किया है। यह तस्वीरें उस समय ली गईं जब ISS अरब सागर के ऊपर से गुजरते हुए हिमालय के इलाके की ओर बढ़ रहा था। इन तस्वीरों में भारत का बड़ा हिस्सा रात में रोशनी से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। ISS ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि यह पृथ्वी के चक्कर के दौरान लिया गया दृश्य है।

रोशनी शहरों की रोशनी से चमकता दिखा देश पहली तस्वीर में भारत का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देता है, जहां अलग-अलग शहरों की लाइटें चमकती हुई नजर आती हैं। जमीन पर फैली रोशनी कई जगहों पर चमकीले समूह बनाती दिखाई देती है। ये रोशनी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों से आती हैं, जो ऊपर से देखने पर अलग-अलग पैटर्न बनाती हैं। इससे साफ समझ आता है कि कौन से इलाके ज्यादा आबादी वाले हैं और कौन से हिस्से अपेक्षाकृत कम रोशनी वाले हैं।

नजारा दूसरी तस्वीर में दिखा लंबा रोशनी का इलाका दूसरी तस्वीर में भारत के बड़े शहरों और शहरी इलाकों की एक लंबी चमकती पट्टी दिखाई देती है। यहां रोशनी और अंधेरे के बीच का फर्क साफ नजर आता है, जिससे तस्वीर और भी खास लगती है। तीसरी फोटो में हिमालय क्षेत्र की हल्की रूपरेखा भी दिखाई देती है। पहाड़ों की लाइन हल्की चमक के साथ नजर आती है, जिससे पता चलता है कि तस्वीरें काफी ऊंचाई से ली गई हैं।

प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं इन तस्वीरों को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स ने लिखा कि अंतरिक्ष से भारत का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। वहीं कुछ लोगों ने रात में हिमालय की झलक दिखने को लेकर सवाल भी पूछे। बता दें कि ISS लगभग हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है और इस दौरान अलग-अलग देशों और इलाकों की तस्वीरें लेता रहता है।

