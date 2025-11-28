LOADING...
होम / खबरें / टेक्नोलॉजी की खबरें / गूगल ने अधिक मांग के कारण नैनो बनाना प्रो टूल के उपयोग पर सीमाएं की तय 
गूगल ने अधिक मांग के कारण नैनो बनाना प्रो टूल के उपयोग पर सीमाएं की तय 
नैनो बनाना प्रो टूल के उपयोग पर सीमाएं की तय (तस्वीर: गूगल)

गूगल ने अधिक मांग के कारण नैनो बनाना प्रो टूल के उपयोग पर सीमाएं की तय 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Nov 28, 2025
09:49 am
क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल नैनो बनाना प्रो बीते कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कई यूजर लंबी छुट्टियों वाले वीकेंड में इसका इस्तेमाल करके मजेदार इमेज बनाना चाहते थे, लेकिन गूगल ने अब इसके फ्री इस्तेमाल पर रोक लगाना शुरू कर दिया है। कंपनी का कहना है कि इस मॉडल और इमेज जनरेशन फीचर पर उम्मीद से ज्यादा दबाव पड़ रहा है, इसलिए फिलहाल लिमिट में बदलाव किए जा रहे हैं।

सीमाएं

फ्री यूजर के लिए नई सीमाएं क्या है? 

गूगल के नए अपडेट के अनुसार, अब फ्री यूजर हर दिन सिर्फ 2 इमेज ही बना सकते हैं, जबकि पहले यह लिमिट 3 थी। यही नहीं, जेमिनी 3 प्रो मॉडल पर भी बदलाव किए गए हैं। फ्री यूजर को केवल बेसिक एक्सेस मिलेगा और रोजाना मिलने वाली प्रॉम्प्ट लिमिट भी जरूरत के अनुसार बदली जा सकती है। कंपनी का कहना है कि डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं।

असर

पेड प्लान यूजर पर नहीं पड़ेगा असर

गूगल ने साफ किया है कि पेड यूजर्स पर इन नियमों का कोई असर नहीं होगा। AI प्रो और AI अल्ट्रा प्लान लेने वाले ग्राहकों को पहले की तरह हर दिन 100 और 500 प्रॉम्प्ट मिलते रहेंगे। यह बदलाव केवल उन लोगों के लिए है जो फ्री में AI का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी चाहती है कि बढ़ती मांग के बीच सर्वर लोड कंट्रोल में रहे और सभी यूजर को स्थिर अनुभव मिल सके।

अन्य

पहले भी कंपनियां उठा चुकी हैं ऐसे कदम 

गूगल पहली कंपनी नहीं है जिसने अधिक मांग के कारण फ्री इस्तेमाल पर रोक लगाई हो। इसी तरह OpenAI ने भी कुछ समय पहले फ्री यूजर्स के लिए ChatGPT में इमेज जनरेशन फीचर को देर से शुरू किया था, क्योंकि यह फीचर बहुत तेजी से लोकप्रिय हो गया था। बाद में इसे सभी के लिए उपलब्ध कराया गया। गूगल भी इसी तरह उपयोग बढ़ने पर धीरे-धीरे सेवाओं को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है।

