अलीबाबा ने लॉन्च की चीन की सबसे ताकतवर AI चिप

कंपनी 10,000 अरब पैरामीटर तक के सुपर-साइज AI मॉडल पर भी काम कर रही है। उसने झेनवू प्रोडक्ट फैमिली की 5.6 लाख यूनिट्स की डिलीवरी भी कर दी है।

अलीबाबा ने अपनी AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अगले 3 सालों में 53 अरब डॉलर (करीब 5,000 अरब रुपये) से ज्यादा खर्च करने की योजना बनाई है।

उनका मकसद है कि अगले 5 सालों में क्लाउड और AI से होने वाली सालाना कमाई को 5 गुना बढ़ाकर 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) तक पहुंचाया जा सके।

इसके अलावा, कंपनी ने अगस्त में हांगकांग में शेयर बेचकर लगभग 10.2 अरब डॉलर (करीब 950 अरब रुपये) जुटाए थे।

इसी के साथ उन्होंने अलीबाबा क्लाउड के लिए 2032 तक दुनियाभर में 20 गीगावाट डाटा सेंटर क्षमता का लक्ष्य भी निर्धारित किया है।