म्यूज हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) में iOS, एंड्रॉयड और व्हाट्सऐप पर लॉन्च किया गया है। यह आपके कई जुड़े हुए ऐप्स में काम कर सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा काम करने से पहले हमेशा आपकी इजाजत मांगता है।

इसी बीच, मेटा अपने खुद के MTIA चिप्स भी तैयार कर रही है। आने वाले 2 सालों में इसके 4 नए वर्जन देखने को मिलेंगे। इन चिप्स का मकसद कंपनी के जेनरेटिव AI टूल्स और रिकमेंडेशन सिस्टम को और भी ताकतवर बनाना है।