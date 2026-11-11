एककेयर ने AI वॉयस स्क्राइब के लिए NHA के साथ की साझेदारी

बेंगलुरु की हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी एकाकेयर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के नए AI वॉइस स्क्राइब टूल के लिए तकनीकी साझेदार चुना गया है।

यह प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का हिस्सा है। इसमें अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) का इस्तेमाल करके चिकित्सकों की बोलकर की गई सलाह को साफ-सुथरे डिजिटल नोट्स में बदला जाएगा।

इससे चिकित्सक टाइप करने में कम और मरीजों के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे।