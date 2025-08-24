एयरटेल का नेटवर्क फिर हुआ डाउन, यूजर्स को हुई समस्या 

असर

इस शहरों के यूजर्स को हुई परेशानी

डाउनडिटेक्टर मैप के अनुसार, बेंगलुरु के अलावा, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और कुछ अन्य शहरों के यूजर्स ने भी इस समस्या की सूचना दी। इस दौरान उन्हें कॉल करने और इंटरनेट इस्तेमाल में परेशानी हुई। एयरटेल केयर्स के अनुसार, यह समस्या अस्थायी कनेक्टिविटी व्यवधान के कारण प्रतीत होती है। कंपनी ने कहा कि समस्या एक घंटे में ठीक हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद सर्विस बहाल करने के लिए अपना मोबाइल फोन रीस्टार्ट करने की सलाह दी गई है।