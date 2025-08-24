एयरटेल का नेटवर्क फिर हुआ डाउन, यूजर्स को हुई समस्या
क्या है खबर?
भारती एयरटेल का नेटवर्क रविवार को डाउन हो गया, जिससे बेंगलुरु समेत कई अन्य प्रमुख शहरों के यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा है। पिछले एक सप्ताह में टेलीकॉम सेवा प्रदाता की सेवा में यह दूसरी बार बड़ी रुकावट देखने को मिली है। आउटेज की जानकारी रखने वाली वेबसाइट डाउनडिटेक्टर के अनुसार, एयरटेल आउटेज के बारे में शिकायतें दोपहर 12:15 बजे चरम पर थीं और इस समस्या को लेकर 7,109 रिपोर्टें दर्ज की गईं।
असर
इस शहरों के यूजर्स को हुई परेशानी
डाउनडिटेक्टर मैप के अनुसार, बेंगलुरु के अलावा, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और कुछ अन्य शहरों के यूजर्स ने भी इस समस्या की सूचना दी। इस दौरान उन्हें कॉल करने और इंटरनेट इस्तेमाल में परेशानी हुई। एयरटेल केयर्स के अनुसार, यह समस्या अस्थायी कनेक्टिविटी व्यवधान के कारण प्रतीत होती है। कंपनी ने कहा कि समस्या एक घंटे में ठीक हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद सर्विस बहाल करने के लिए अपना मोबाइल फोन रीस्टार्ट करने की सलाह दी गई है।
पहले
पहले भी आ चुका है बड़ा व्यवधान
कई यूजर्स ने सोशल मीडिया पर इस व्यवधान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ ने कहा कि कंपनी को कम से कम अपने ग्राहकों को इस व्यवधान के बारे में सूचित करना चाहिए। बता दें, भारत में मोबाइल नेटवर्क के यूजर्स को 18 अगस्त को भी लंबे समय तक व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिसकी शुरुआत मुख्य रूप से एयरटेल से हुई। फिर कुछ हद तक जियो और वोडाफोन-आइडिया (VI) के ग्राहकों के साथ भी ऐसा हुआ।