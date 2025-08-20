एयरटेल ने अपना सबसे किफायती प्लान बंद कर दिया है (तस्वीर: एयरटेल)

एयरटेल ने बंद किया 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान, जानिए अब क्या मिलेगा विकल्प

क्या है खबर?

निजी क्षेत्र की टेलीकॉम सेवा प्रदाता रिलायंस जियो के बाद अब भारती एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी के बाद एयरटेल ने भी अपना 249 रुपये वाला सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। कंपनी का यह किफायती एंट्री-लेवल प्लान रोजाना 1GB हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS समेत कई बेनिफिट्स दे रही थी। इसकी वैधता 24 दिन थी, जो इसे बेहतरीन विकल्प बनाती है।