एयरटेल ने बंद किया 249 रुपये वाला रिचार्ज प्लान, जानिए अब क्या मिलेगा विकल्प
क्या है खबर?
निजी क्षेत्र की टेलीकॉम सेवा प्रदाता रिलायंस जियो के बाद अब भारती एयरटेल ने भी अपने ग्राहकों को तगड़ा झटका दे दिया है। मुकेश अंबानी की कंपनी के बाद एयरटेल ने भी अपना 249 रुपये वाला सस्ता प्रीपेड रिचार्ज प्लान बंद कर दिया है। कंपनी का यह किफायती एंट्री-लेवल प्लान रोजाना 1GB हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS समेत कई बेनिफिट्स दे रही थी। इसकी वैधता 24 दिन थी, जो इसे बेहतरीन विकल्प बनाती है।
घोषणा
कंपनी ने की यह धोषणा
कंपनी ने घोषणा की है, "20 अगस्त को रात 12:00 बजे से 249 रुपये का रिचार्ज बंद कर दिया जाएगा।" इस बयान के बाद कोई संदेह नहीं रह गया है कि ग्राहकों को एयरटेल के रिचार्ज कैटलॉग में यह विकल्प नहीं मिलेगा। इसके बंद होने से ग्राहकों के एयरटेल के प्रीपेड पोर्टफोलियो में ज्यादा कीमत वाले प्लान चुनने की उम्मीद है। अभी तक कंपनी की ओर से बंद किए प्लान के लिए किसी सीधे विकल्प की घोषणा नहीं की है।
विकल्प
अब क्या रहेगा ग्राहकों के पास विकल्प?
इस रिचार्ज प्लान के बंद होने के बाद अब यूजर्स को 50 रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे और 299 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान का विकल्प चुनना होगा। यह अब एयरटेल का सबसे किफायती डाटा प्लान बन गया है, जो थोड़ी ज्यादा 28 दिनों की वेलिडिटी देगा। इसके हाई-स्पीड इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल समेत अन्य लाभ 249 रुपये वाले प्रीपेड पैक के जैसे ही होंगे। अब केवल वोडाफोन-आइडिया (Vi) एकमात्र कंपनी है, जो 249 रुपये का प्लान दे रही है।