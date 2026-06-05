AI टूल्स फैशन डिजाइन के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं

फैशन डिजाइन के कामकाज के तरीकों में बड़ा बदलाव ला रहे हैं AI टूल्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:52 pm Jun 05, 202607:52 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब फैशन डिजाइन की दुनिया में तेजी से जगह बना रहा है। इसकी मदद से नए डिजाइन तैयार करने, कपड़ों की डिजिटल झलक बनाने और काम की रफ्तार बढ़ाने में सहायता मिल रही है। आने वाले समय में डिजाइनर AI टूल्स का और अधिक उपयोग करेंगे। इससे स्केच से लेकर तैयार डिजाइन तक का सफर पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान हो सकता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।