AI सेल्सपर्सन कर रहे मानव से बेहतर प्रदर्शन, इस देश में बढ़ी कंपनियों की बिक्री 

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) संचालित सेल्सपर्सन तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये वर्चुअल अवतार बिना थके दिन-रात काम करते हैं और इंसानी सेल्सपर्सन से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन के मार्केटिंग कंपनी PLTFRM ने बायडू वीडियो मॉडल और डीपसीक भाषा मॉडल का उपयोग करके टाओबाओ और पिनडुओडुओ पर 30 AI अवतार तैनात किए हैं। इनकी मदद से प्रिंटर से लेकर वेट वाइप्स तक कई उत्पादों की बिक्री बढ़ी है।

लाभ AI अवतारों से बढ़ी बिक्री कंपनी के मुताबिक, ब्रदर नामक AI अवतार ने सिर्फ 2 घंटे के लाइवस्ट्रीम में प्रिंटर की बिक्री में करीब 20 लाख रुपये की वृद्धि की। इसके अलावा, लाइवस्ट्रीम से होने वाला राजस्व 30 प्रतिशत तक बढ़ गया। कंपनी का कहना है कि वे अब हर सुबह नियमित रूप से रातभर का AI सेल्स डाटा चेक करते हैं। इन AI सेल्सपर्सन की क्षमता ने साबित कर दिया है कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में इंसानी सेल्स एजेंट्स को कड़ी टक्कर मिल सकती है।

ताकत लाइवस्ट्रीमिंग बनी बड़ी ताकत चीन में ई-कॉमर्स बिक्री का एक-तिहाई हिस्सा लाइवस्ट्रीमिंग से आता है और 2024 में आधी आबादी इसके जरिए खरीदारी करेगी। बायडू ने हाल ही में मशहूर इन्फ्लुएंसर लुओ योंगहाओ का AI वर्जन लॉन्च किया था। उनके जून लाइवस्ट्रीम को 1.3 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और 77 लाख डॉलर (लगभग 70 करोड़ रुपये) की बिक्री हुई। इससे साबित हुआ कि AI-संचालित लाइवस्ट्रीमिंग न केवल लोकप्रिय है, बल्कि कंपनियों के लिए बड़े मुनाफे का जरिया भी बन सकती है।