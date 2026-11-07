वन्यजीवों पर नजर रखने और जलवायु डाटा विश्लेषण में कमाल कर रहा AI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर्यावरण समूहों के लिए तेजी से एक अहम टूल बन रहा है। यह वन्यजीवों पर नजर रखने और जलवायु डाटा का विश्लेषण करने जैसे कई कामों में उनका साथ दे रहा है।

कंजर्वेशन इंटरनेशनल कंबोडिया में AI का इस्तेमाल करके जंगल की आग की रियल-टाइम चेतावनी भेजता है।

इससे संरक्षण का काम ज्यादा तेजी और समझदारी से हो पाता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है। इस सारी तकनीक को चलाने के लिए बड़े-बड़े डाटा सेंटर्स में ज्यादा बिजली और पानी की जरूरत पड़ती है, जो हमारे ग्रह के लिए ठीक नहीं है।