AI के चलते मीडिया ट्रैफिक पर बढ़ी चिंता, 43 प्रतिशत की आ सकती है गिरावट

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते चलन के कारण अब मीडिया कंपनियों को ट्रैफिक कम होने का डर सताने लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले तीन सालों में ऑनलाइन सर्च से न्यूज वेबसाइट्स पर आने वाला ट्रैफिक तेजी से घट सकता है। AI समरी और चैटबॉट लोगों को सीधे जवाब दे रहे हैं, जिससे वे खबरों के लिंक पर कम क्लिक कर रहे हैं। इसका सीधा असर मीडिया कंपनियों की पहुंच और कमाई पर पड़ सकता है।

ट्रैफिक तीन साल में 43 प्रतिशत तक गिर सकता है सर्च ट्रैफिक रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 51 देशों के 280 मीडिया लीडर्स की राय शामिल है। इनमें से ज्यादातर का मानना है कि सर्च इंजन से मिलने वाला ट्रैफिक तीन साल में करीब 43 प्रतिशत तक घट सकता है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते एक साल में ही न्यूज साइट्स का सर्च ट्रैफिक दुनियाभर में लगभग एक तिहाई कम हो चुका है। खास तौर पर लाइफस्टाइल, ट्रैवल और सेलिब्रिटी कंटेंट ज्यादा प्रभावित हुआ है।

तरीका AI ओवरव्यू से बदल रहा खबर पढ़ने का तरीका रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में गूगल के AI ओवरव्यू करीब 10 प्रतिशत सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिख रहे हैं। इससे यूजर्स को बिना वेबसाइट खोले ही आसानी से जानकारी मिल जाती है। ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म से कुछ रेफरल जरूर बढ़े हैं, लेकिन अभी उनका असर बहुत सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि AI जानकारी आसान बना रहा है, लेकिन भरोसेमंद खबरों और विश्लेषण की जरूरत बनी रहेगी।

