इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026: भारत अब केवल टेक सेवाएं नहीं, दुनिया को देगा तकनीकी समाधान

नई दिल्ली में 16-20 फरवरी तक होने वाली इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 भारत के तकनीकी भविष्य को दुनिया के सामने रखने वाला एक बेहद बड़ा मंच बनने जा रहा है। यहां भारत में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्पाद, प्लेटफॉर्म और समाधान दुनिया की जरूरतों के अनुसार पेश किए जाएंगे और दिखाया जाएगा कि भारत अब केवल टेक सेवाएं देने वाला देश नहीं रहा। इससे भारत की भूमिका वैश्विक तकनीकी बदलाव में और ज्यादा मजबूत, स्पष्ट और प्रभावशाली होगी।

प्रोडक्ट नेशन भारत अब सिर्फ टेक सेवाएं देने वाल देश नहीं इस समिट का संदेश है कि भारत अब केवल सर्विस हब यानी टेक सेवाएं देने वाला देश बनकर सीमित नहीं रहना चाहता। भारतीय स्टार्टअप, रिसर्च संस्थान और टेक कंपनियां अब अपने खुद के AI प्रोडक्ट और डिजिटल टूल विकसित कर रही हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ घरेलू जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। यह बदलाव दिखाता है कि भारत तकनीक में सहयोगी नहीं, बल्कि समाधान देने वाला आत्मनिर्भर देश बन रहा है।

सोच 'भारत में बना, दुनिया के लिए तैयार' की सोच समिट की मूल सोच 'भारत में बना, दुनिया के लिए तैयार' पर आधारित है। इसका सीधा मतलब है कि तकनीक भारत में विकसित हो और पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाए। भारतीय AI समाधान खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और प्रशासन जैसी समस्याओं से सीख लेकर वैश्विक स्तर पर लागू किए जा सकते हैं। यह सोच दिखाती है कि भारत की तकनीक सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

स्टार्टअप 500 से ज्यादा स्टार्टअप दिखाएंगे भारत की तकनीकी ताकत इस समिट में 500 से ज्यादा भारतीय AI स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं, जो भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाते हैं। ये स्टार्टअप खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंडस्ट्री और सरकारी सेवाओं जैसे अहम क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 800 से ज्यादा प्रदर्शक भी मौजूद रहेंगे। यह मंच भारतीय युवाओं, इनोवेटर्स और उद्यमियों को दुनिया के सामने अपने व्यावहारिक और जमीनी समाधान दिखाने का बड़ा मौका देगा।

भागीदारी दुनिया की बड़ी कंपनियां और देशों की मजबूत भागीदारी इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से ज्यादा देश भाग लेंगे। इसमें 15 से 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 50 से ज्यादा मंत्री और 40 से अधिक बड़े वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शामिल होंगे। OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एनवीडिया के साथ टेस्ला, टोयोटा, BMW और हुंडई जैसी कई वाहन कंपनियां भी भाग लेंगी। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप भी impact.indiaai.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।